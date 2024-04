Vor dem Hintergrund des kürzlich finalisierten Österreichischen Netzinfrastrukturplans (ÖNIP) hat sich das Ausbauziel für Photovoltaik kräftig in die Höhe geschraubt: Bis 2030 sollen in Österreich 21 Terawattstunden (TWh) Strom von der Sonne kommen – bis dato war das Ziel noch 13 TWh. Aktuell werden in Österreich etwa 7 TWh Sonnenstrom erzeugt. Rein rechnerisch müsste die PV-Stromerzeugung ab sofort also jährlich um mindestens 2 TWh ausgebaut werden. Aber lassen die Rahmenbedingungen diesen Rekord-Ausbau zu? Der Bundesverband Photovoltaic Austria hat Gesetze, Verordnungen und Verfahren auf Bundes- und Länderebene einem "PV-Reality-Check" unterzogen und die heimische Branche nach ihrer Einschätzung befragt.



Das Fazit: Das Ziel ist laut dem Verband erreichbar. Aber dafür seien mehr Tempo und Investitionen beim Netzausbau und mehr Stromnetz-Kapazitäten sowie eine Veränderung in den Bundesländern notwendig. „Für die Branche kann ich sagen: Wir sind bereit", sagt Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender von PV Austria. Der Bund habe auf der Zielgeraden noch zugelegt, aber „die Bundesländer sind bis jetzt aus PV-Sicht eine Enttäuschung.“ Auch PV Austria-Geschäftsführerin Vera Immitzer lobt den ÖNIP. Er gebe nun Ziele vor und kläre auch Zuständigkeiten. „Ein Plan ist immer gut, aber jetzt müssen rasch die konkreten Gesetze folgen. Es braucht noch vor dem Sommer das Elektrizitätswirtschafts-Gesetz (ElWG) und es braucht das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz, damit sich auch auf Länderebene endlich etwas tut in Sachen PV-Ausbau.“