Bisher haben sich die Bundesländer Burgenland, Niederösterreich, Steiermark und Salzburg dem Thema der Flächenausweisungen zur Sonnenstromproduktion gewidmet. Allesamt in sehr unterschiedlicher Weise, wie PV Austria analysiert. In Niederösterreich sowie in der Steiermark seien zudem erst wenige Projekt umgesetzt. In den restlichen fünf Bundesländern gibt es aktuell keine Energieraumplanung, die auf eine Bereitstellung von Flächen abzielt.



„Unsere Erhebungen zeigen, dass die Gründe, an denen die Projekte scheitern, neben dem fehlenden Netzanschluss und der fehlenden Einbindung der Grundbesitzer*innen auch sehr oft eine fehlende Widmungszustimmung der jeweiligen Gemeinde sind, sodass die bestehenden Zonierungen oftmals nichts mehr als ein Papiertiger sind“, schlussfolgert Vera Immitzer, Geschäftsführerin von PV Austria.