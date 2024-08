Worauf muss bei der Montage einer Photovoltaik-Anlage geachtet werden? Welche brandschutzrechtlichen Vorgaben müssen eingehalten werden? Und was passiert bei Missachtung brandschutzrechtlicher Vorgaben? Der neu veröffentlichte Leitfaden zum Brandschutz für Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher des Branchenverbands Photovoltaic Austria (PVA) fasst die wichtigsten brandschutztechnischen Vorgaben zusammen und gibt Präventionstipps, um Photovoltaik-Brände zu vermeiden. Der Leitfaden richtet sich sowohl an planende Unternehmen, PV-Anlagenerrichter*innen sowie Sachverständige.



Was der Verband gleich zu Beginn betont: Weniger als 0,5 Prozent aller PV-Anlagen brennen; zumeist aufgrund fehlerhafter Montage, denn die Technologie an sich sei sicher. „Das Ziel bis 2040 ist bekannt. Mindestens 32 Prozent der zukünftigen Stromnachfrage in Österreich sollen rein mit Sonnenstrom aus PV-Anlagen gedeckt werden. Photovoltaik wird damit klar zu einer tragenden Säule der künftigen Stromversorgung“, so Thomas Becker, Vorstandsmitglied von PV Austria und selbst als Gutachter für PV-Anlagen tätig.



Der Austausch mit Feuerwehr sowie Brandverhütung sei essenziell, um nicht nur ein Verständnis füreinander, sondern auch um Sicherheit zu schaffen, betont der Gutachter. Mit dem nun vorliegenden Brandschutzleitfaden sei es gelungen, sowohl die geltenden gesetzlichen Auflagen zusammenzufassen als auch die Interessen aller Beteiligten zu harmonisieren.