Mit 500 Megawatt (MW) neu installierter Leistung im ersten Quartal 2024 liegt der Photovoltaik-Ausbau in Österreich noch auf Kurs. Das bestätigt der Quartalsbericht „Erhebung Netzanschluss“ der E-Control. Denn 2.000 MW müssen jährlich zugebaut werden – so der österreichische Netzinfrastrukturplan. Im ersten Quartal wurden insgesamt 32.268 Anträge auf Netzanschluss von PV-Anlagen gestellt,

wobei der größte Anteil für die Netzebene 7, also im Bereich der privaten Haushalte, beantragt wurde. Darüber hinaus gab es 4.694 Meldungen über Kleinsterzeugungsanlagen, also Balkonkraftwerke. Die Mehrwertsteuer-Befreiung der Bundesregierung schafft also den gewünschten Anreiz. Gewerbe und Industrie scheinen aktuell in einem wirtschaftlich angespannten Umfeld jedoch mit Investitionen in eine PV-Anlage zu zögern.





