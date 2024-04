Dachverband Erneuerbare Energie Österreich



Der ÖNIP geht von einem gesteigerten Strombedarf von 90 TWh in 2030 und 121 TWh in 2040 aus. Zuletzt lag der Stromverbrauch bei 73 TWh (2022). Laut dem Dachverband EEÖ könnte der Bedarf an erneuerbarem Strom vollständig aus heimischer Energieerzeugung abgedeckt werden, wenn die Infrastruktur darauf ausgerichtet wird.



Auch bei der zukünftigen Gasversorgung aus Bio-Methan und erneuerbarem Wasserstoff brauche es laut dem Verband einen vorausschauenden Ausbau. Dazu Geschäftsführerin Martina Prechtl-Grundnig: „Die Umstellung unserer Energieversorgung auf Erneuerbare ist ein Jahrhundert-Vorhaben. Sie darf nicht als Stückwerk gesehen werden. Der Ausbau der Netze, der Speicher und der Gasinfrastruktur müssen von Anfang an zusammen gedacht und anhand realistischer Ziele angegangen werden, deshalb braucht es den ÖNIP.“



Durch die Feststellung der in den Bundesländern vorhandenen Potenziale herrscht mit dem ÖNIP außerdem mehr Klarheit über den länderspezifischen Handlungsbedarf beim Ausbau der Erneuerbaren sowie der dafür erforderlichen Infrastruktur. Mit dem Ziel eines klimaneutralen Energiesystems im Jahr 2040 müssten laut EEÖ quer über alle Bundesländer die entsprechende Potenziale genutzt werden.



„Der ÖNIP bietet eine gute Grundlage für die detaillierte Energieraumplanung in den Bundesländern. Wir hoffen, dass der ÖNIP damit auch in Genehmigungsverfahren beim Erneuerbaren- und Infrastruktur-Ausbau eine förderliche Rolle spielen wird“, so Prechtl-Grundnig. Die Ausbauziele bei der Windkraft und beim Bio-Methan sieht der EEÖ verhalten, dort gäbe es laut dem Verband „definitiv" mehr Potenzial.