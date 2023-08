Die vorhandenen und verfügbaren Kapazitäten in jedem Umspannwerk der Netzebene 4 sind ab sofort auf der Branchenwebsite ebUtilities entsprechend § 20 Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes (ElWOG) "Transparenz bei nicht ausreichenden Kapazitäten" sowohl in grafischer als auch in tabellarischer Form abrufbar.

Die gemeldeten Kapazitäten werden von den österreichischen Netzbetreibern quartalsweise aktualisiert. Anlagenbetreiber können sich so vorab einen ersten Eindruck der Situation vor Ort verschaffen – eine konkrete Netzanschlussanfrage kann die Karte aber nicht ersetzen. Für verbindliche Zusagen muss weiterhin in jedem Fall der entsprechende Netzbetreiber kontaktiert werden.

"Die österreichischen Netzbetreiber verstehen sich als Enabler der Energiewende und leisten mit diesem neuen Service einen weiteren Beitrag zu mehr Transparenz. Sie schaffen damit die Voraussetzung für einen zügigen Umbau des Energiesystems", betont Oesterreichs Energie Generalsekretärin Barbara Schmidt.