Der Verband rechnet auch in der nächsten Funktionsperiode mit großen Herausforderungen: Neben der Bewältigung der Energiekrise gilt es den Umbau des Energiesystems voranzutreiben. „In den vergangenen Jahren haben die Unternehmen der E-Wirtschaft die Österreicher*innen sicher und erfolgreich durch eine Reihe von Krisen gebracht. Nun müssen wir das Energiesystem nachhaltiger, unabhängiger und damit resilienter machen“, sagt Strugl.

>> Lesen Sie auch: Kraftakt: Der Ausbau der Erneuerbaren bis 2030 geht sich aus

Dafür brauche man einen „gesamthaften Plan", der von der Erzeugung über die Netze bis hin zu den Speichern alle Elemente des Ausbaus beinhaltet und die Bereitschaft der Politik an seiner Umsetzung mitzuarbeiten, betont Strugl. Die Zusammenarbeit mit Oestereichs Energie Generalsekretärin Barbara Schmidt und ihrem Team will Strugl auch in der kommenden Periode fortsetzen.