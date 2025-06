Ende April wurden beim Salzachkraftwerk Stegenwald, einem Gemeinschaftsprojekt von Verbund und Salzburg AG, die nächsten Meilensteine erreicht. Anfang des Monats wurde der Stauraum erstmals mit Wasser gefüllt und nach Ostern der erste der beiden Maschinensätze mit dem öffentlichen Stromnetz synchronisiert, das heißt, es wurde das erste Mal Strom produziert und eingespeist. Die feierliche Eröffnung des Laufwasserkraftwerks mit der längsten Fischwanderhilfe an der Salzach ist für September geplant.

Die Synchronisierung des Generators mit dem Stromnetz ist ein wichtiger und heikler Vorgang in der Stromerzeugung. Dieser kann nicht einfach per Knopfdruck an das öffentliche Stromnetz angeschlossen werden. Zuvor müssen die unterschiedlichen Frequenzen, Spannungen und Phasenlagen genau übereinstimmen. Sollten die Werte nicht synchron sein, kann es zu erheblichen Schäden durch enorme Stromstöße am Maschinensatz kommen. Darum ist hier eine genaue Planung gefordert: „Das Zusammenspiel der vielen hydraulischen und elektrotechnischen Komponenten wurde zuvor in wochenlanger, akribischer Arbeit getestet, zuerst im trockenen Anlagenzustand, später mit Wasser“, weiß Rudolf Palzenberger, Projektleiter für Anlagenbau bei Verbund. Der zweite Maschinensatz des Salzachkraftwerk Stegenwald soll ebenfalls bald ans Netz gehen.

