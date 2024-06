Die externen Bedingungen werden auf Basis statistischer Größen berechnet, die unter anderem aus Betriebsdaten der Anlage (zum Beispiel Richtungs- und Häufigkeitsverteilungen der Windanströmung sowie Turbulenzintensitäten) abgeleitet werden. Die in der Typenprüfung vom Hersteller eingerechneten Reserven werden zum Teil von Normen gefordert, fangen aber auch Toleranzen im Design der Anlage ab. Im Idealfall sind die Lasten am Standort kleiner als in der Typenprüfung zugrunde gelegt, woraus sich eine Restnutzungsdauer ergibt.



Ziel der Lifetime Extension (LTE) ist es, die einkalkulierten Sicherheitsfaktoren durch Messdaten-gestützte Betrachtung zu reduzieren und vorhandene Design-Reserven optimal zu nutzen. Hier kommt die Erfassung von Lastmessdaten mittels CMS und SHM ins Spiel. Idealerweise wird die erforderliche Sensorik bereits bei der Anlagenerrichtung installiert. Aber auch durch Nachrüstung lassen sich lebensverlängernde Potenziale besser ausschöpfen.



Ein triaxialer Beschleunigungsaufnehmer liefert Signale zur Beurteilung von Rotorblatt-Unwuchten, zur Überwachung des Strukturzustands und zur Bewertung der Eigenfrequenz von Türmen. Ein Cantilever-Sensor erfasst Lasten an den Turm- und Gründungsstrukturen. Nach der Datenerfassung geht es mit Software-Unterstützung an die Weiterverarbeitung. Mittels Rainflow-Zählverfahren etwa werden schadensäquivalente Lasten ermittelt.



„Je präziser die Grundlagen sind, auf die sich Sachverständige stützen, umso einfacher und zuverlässiger sind Potenziale zu identifizieren“, so der Bachmann-Experte Saathoff. „Structural Health Monitoring liefert dabei einen entscheidenden Mehrwert.“