REPowerEU: Turbo für die Energiewende?

Mit dem REPowerEU-Plan will die europäische Kommission auf die Belastungen und Störungen auf dem globalen Energiemarkt reagieren, die durch Russlands Invasion in die Ukraine verursacht wurden. Die Transformation des Energiesystems Europas ist dabei in doppelter Hinsicht dringend: Einerseits, um die Abhängigkeit der EU von fossilen Brennstoffen aus Russland zu beenden und andererseits, um zur Bewältigung der Klimakrise beizutragen.



Die Maßnahmen des REPowerEU-Plans umfassen Energieeinsparungen, die Diversifizierung der Energieversorgung und den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien als Ersatz für fossile Brennstoffe in Privathaushalten, in der Industrie und in der Stromerzeugung. Zur Verwirklichung der Ziele von REPowerEU sind bis 2027 zusätzliche Investitionen in Höhe von 210 Mrd. Euro erforderlich. Viele der vorgeschlagenen Schritte betreffen auch die Elektrotechnik und Energieversorgung.