Im Geschäftsjahr 2023 erhöhte Infineon seine Investitionen um zehn Prozent auf 628 Mio. Euro (2022: 569 Mio. Euro). Davon profitierten auch Entwicklung und Produktion von Technologien: Investiert wurde einerseits in Sach­anlagen für die Produktion von 300-Millimeter-Leistungs­halb­leitern auf Basis von Silizium sowie in Produktionskapazitäten für die neuen Halbleitermaterialien Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN).



2023 wurde auch ein neues Fertigungsgebäude mit rund 6.000m2 Bruttogeschoßfläche für zusätzliche Produktion und Entwicklung von SiC- und GaN-Produkten in Betrieb genommen. Im neuen Gebäude wurde ein Entwicklungsbereich direkt im Fertigungsumfeld umgesetzt: Auf rund 1.000m2 Bruttogeschoßfläche befindet sich nun ein Kompetenzzentrum, das sich auf einen zentralen Produktionsschritt in der Fertigung von SiC- und GaN-Chips fokussiert, die sogenannte Epitaxie. Hier wird nun an Anlagen-Evaluierungen und dem Transfer auf größtmögliche Scheiben­durchmesser geforscht.



Die Halbleiter­materialien SiC und GaN finden sich verstärkt in Anwendungen wie Solar­anlagen, in Elektroautos, Ladestationen, Rechenzentren oder Energiespeichersystemen. Sie schalten Strom noch effizienter und ermöglichen noch kleinere Bauformen. Thomas Reisinger, Vorstand für Operations der Infineon Technologies Austria, erklärt: „Unser Anspruch ist es, über das gesamte Spektrum von Leistungs­halbleitern technologisch führend zu sein – sowohl bei Siliziumchips als auch bei Technologien auf Basis von Siliziumkarbid und Galliumnitrid. Diese Materialien gewinnen, angetrieben durch die Dekarbonisierung, immer stärker an Relevanz. Österreich nimmt hier eine Vorreiterrolle im Konzern ein.“



Insgesamt wurden in Villach im Geschäftsjahr 2023 9,2 Mrd. Chips produziert. Die neue, vollautomatisierte Chipfabrik für die Fertigung auf 300-Millimeter-Dünn­wafern in Villach wird seit Produktionsstart im August 2021 sukzessive hoch­gefahren. Der Vollausbau ist 2025 geplant.