Mit Wiha bleibt keine Schraube locker

Durch intuitive und einfache Bedienbarkeit zeichnet sich der neue E-Schraubendreher von Wiha aus: Erst wird dreimal so schnell wie mit einem herkömmlichen Schraubendreher automatisch geschraubt, dann setzt der Materialschutz-Stopp ein. Gerade bei sensiblen Verschraubungen, bei denen gefühlvoll geschraubt werden muss, führen zu hohe Kraftübertragungen sonst schnell zu Materialschäden.

Mit der Schiebeposition auf das 1,0 Nm-Level ist der Wiha-Schraubendreher speedE II nun auch in Kombination mit den gelben Power slimBits als Tool für Schraubaufgaben mit höherem Kraftaufwand, zum Beispiel bei Verschraubungen von größeren Gewindeschrauben, einzusetzen.

Ärzte empfehlen Wiha-Schraubendreher

Das neue Elektriker Werkzeug von Wiha wird von Ärzten und Physiotherapeuten empfohlen: Durch den Ringschalter ist das Bedienen in allen Arbeitspositionen komfortabel möglich. Eine Ring-LED-Leuchte leuchtet das Arbeitsfeld aus.

Profis, die Schraubendreher oft im Dauereinsatz haben, werden durch den Einsatz des ergonomisch konzipierten Werkzeugs in puncto Kraft- und Muskelbeanspruchung in hohem Maße entlastet, da der kräftezehrende Schraubvorgang von Hand entfällt. Muskeln und Sehnen in Händen, Armen sowie dem gesamten Bewegungsapparat werden weniger belastet, was für Anwender vieler Berufsbilder mit tagtäglichem Einsatz von herkömmlichen Schraubwerkzeugen zu einer fühlbaren Gesundheitsschonung führt.