Was an uns allen am meisten nagt, ist wohl die Ungewissheit darüber, wie lange diese Situation noch anhalten wird. Aber genau im Umgang mit der Ungewissheit liegt auch eine der größten Chancen dieser Krise. Was macht diese Unsicherheit mit uns? Wie nehmen wir die Ungewissheit an? Und vor allem: Wie können wir sie zur eigenen Entwicklung nutzen?

Die aktuelle Coronakrise zeigt klar den Innovationsbedarf unserer Gesellschaft, die nach wie vor auf dem Prinzip der sozialen Marktwirtschaft beruht. Wenn die digitale Revolution in Amerika ihren Ursprung hatte, dann fand sie in China ihre glühendsten Verfechter. In Europa blicken wir heute angesichts der aktuellen Lage mit einer Mischung aus Bewunderung und Befremden in Richtung Osten.

Die Geschwindigkeit, mit der China nach anfänglichem Vertuschen Maßnahmen ergriff, um die Ausbreitung des Corona Virus zu stoppen und binnen weniger Wochen neue Krankenhäuser errichtete, ist beeindruckend. Zwar entwickelte die Berliner Charité eines der ersten Testkits weltweit für den Coronavirus. Es ist jedoch China, das eine halbe Million chinesischer Tests in die USA sowie 20.000 Testkits in jedes afrikanische Land liefert und dadurch seinen Führungsanspruch in der Welt deutlich macht.