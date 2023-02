Zumindest die recht erfreulichen Online-Umsätze kann Red Zac-Vorstand Peter Osel bestätigen: „Wir haben derzeit mehr zu tun als in Zeiten vor Corona. Das gilt auch für das Lager: In der zweiten März-Hälfte lag das E-Commerce-Geschäft beim Anderthalbfachen des letzten Jahresumsatzes in diesem Bereich!“ Der zurzeit von vielen Seiten propagierte regionale Einkauf scheint tatsächlich stattzufinden. Online-Käufer wandern von Amazon und Co. zum heimischen Elektrohandel.

Nach den Betriebsschließungen aufgrund von Covid-19 dürfen ab 14. April vorerst Geschäfte mit Verkaufsflächen bis 400 Quadratmeter aufsperren. Größere Geschäfte – etwa die Filialen von MediaMarkt und Saturn – folgen Anfang Mai nach. Büros, Lager oder andere Räumlichkeiten werden nicht in die Fläche eingerechnet. Verfügt ein Betrieb über mehrere Geschäftslokale unter 400 Quadratmeter, die nicht miteinander verbunden sind und jeweils über einen eigenen Zugang verfügen, können diese ebenfalls geöffnet werden. Nicht möglich ist es aus derzeitiger Sicht, Bereiche innerhalb des Geschäfts abzusperren, um die Quadratmeter-Grenze zu erreichen.