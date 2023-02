Der HSV Hamburg spielt technisch in der ersten Liga – die Hanseaten bieten als erster Fußball-Klub Deutschlands im Volksparkstadion eine neue Internet-Verbindung per Licht an – mit 150 Mbit pro Sekunde. Das Trulify-System nutzt Lichtwellen zum Übertragen der Daten anstatt Funksignale. Nach den Stadien geht’s 2020 auch in die Luft und auf die Straße. Derzeit laufen weit mehr als 100 Partnerschaften und Pilotprojekte.