Die Bitte der Rexel-Crew an Kunden: „Nutzen Sie zur Warenbestellung vorrangig unsere Webshops und mobilen App-Lösungen! Vor Ort lagernde Ware kann so innerhalb von zwei Stunden nach Bestelleingang bei uns abgeholt werden. Natürlich nehmen wir ihre Bestellungen auch weiterhin telefonisch oder per E-Mail entgegen.“ Angesichts der SARS-CoV-2 Maßnahmen durch die Regierung werden Geschäftspartner vorerst ersucht, auf Besuche in den Standorten zu verzichten. Die Hauptkommunikation erfolgt zurzeit via Telefon, Skype, Teams oder dem Live-Chat im Schäcke- und Regro-Webshop. Häufig gestellte Fragen zur aktuellen Situation beantwortet Rexel auf einer eigenen Subseite der Unternehmens-Homepage.

Die angestrebte Eindämmung der Covid-19 Ausbreitung bringt natürlich auch Einschränkungen mit sich: So wurde das Schulungsangebot vorerst ausgesetzt. Eingeschränkt sind auch Kundenbesuche durch das Außendienst-Team. Selbiges gilt für die Service-Pakete im Konsumgüterbereich, die zu den Elektrofachhandelstagen 2019 eingeführt wurden. „Das Liefer-Servicepersonal ist aktuell nicht berechtigt, Wohnungen von Konsumenten zu betreten. Anlieferungen von Waren erfolgen daher nur bis vor die Haustüre. Service-Leistungen wie Anschluss, Montage und dergleichen sind zurzeit leider nicht möglich.