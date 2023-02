Der Battista ist auch das erste vollelektrische Hypercar mit der Brembo CCMR Carbon-Keramik-Bremstechnologie aus dem Rennsport. Nunmehr geht es darum, die Funktionsweise der Bremsen auf die Hochgeschwindigkeits-Luftbremse und das Energierückgewinnungssystem abzustimmen, um eine optimale Leistung und ein sicheres Fahrgefühl zu gewährleisten.

2021 wird der Battista erstmals an Kunden ausgeliefert. Der Wagen wird dann in weniger als zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h (0 auf 62 mph) beschleunigen können, also schneller als ein derzeitiger Formel-1-Rennwagen. Der Sprint von 0 auf 300 km/h (0 bis 186 mph) wird weniger als 12 Sekunden dauern und die Höchstgeschwindigkeit wird bei 350 km/h (217 mph) liegen.