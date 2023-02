Prof. Dr. Michael Sterner gehört zum wissenschaftlichen Beirat der deutschen Bundesregierung und berät die bayerische Landesregierung. Um letzterer Aufgabe nachzukommen, formulierte er acht Thesen. Darin heißt es unter anderem: „Um den Atom- und Kohleausstieg sicher zu vollziehen und die kommende Kapazitätslücke von rund vier Gigawatt zu schließen, ist in Bayern parallel zum Wind- und Solarausbau im gleichen Maße der Ausbau an gesicherter Leistung in Form von Gaskraft und Speichern nötig.“

Es gibt nicht den einen Energiespeicher der Zukunft. Stattdessen braucht es „alle Speichertechnologien, die wir haben“: Dazu gehören neben Wärmespeichern und Batteriespeichern eben auch Gasspeicher für Überschuss-Strom, der zuvor im Power-to-X-Verfahren in Gas verwandelt wurde. Auf diese Weise ließe sich bestehende Infrastruktur für den Energietransport nutzen – in Deutschland sind dies immerhin 500.000 Kilometer an Gasleitungen. Der als Gas zwischengespeicherte Strom könnte bei Bedarf wieder in elektrische Energie verwandelt werden.

Video: [youtube:https://www.youtube.com/watch?v=gXWPybZYYtA&t=144s]