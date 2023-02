Gerechnet hatte in der Elektrotechnik- und Lichtbranche eigentlich niemand mehr mit einem Stattfinden der kommenden Light + Building. Die Frankfurter Messe war wegen der Corona Pandemie vom ursprünglichen März-Termin auf den Zeitraum von 27. September bis 2. Oktober 2020 verschoben worden. Insgeheim hatte so mancher potenzielle Aussteller sogar schon auf eine Absage gehofft: „Die Light + Building ist mit massiven Kosten und hohem Aufwand verbunden. Für eine Schmalspurversion der Weltleitmesse zahlt sich das einfach nicht aus“, meinte so jüngst ein Manager im Bereich Lichttechnik gegenüber ELEKTROPRAXIS.