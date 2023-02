Im neuen Angebot, das sich um das bestehende Fahrerlebniszentrum dreht, gibt es drei Tageseinheiten. Im Basismodul geht es um "Try to Buy". Neueinsteiger bekommen die Technologie erklärt und können selbst fahren. "So schaffen wir die Grundlage für den problemlosen und sorgenfreien Einsatz der neuen Technologie im Alltag. Sämtliche Modulinhalte zielen darauf ab, Vertrauen aufzubauen", so Geschäftsführer Michael Schilhaneck.