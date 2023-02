Auch die Post setzt auf Nachhaltigkeit – und nimmt mit Ende des Jahres zusätzliche 100 E-Fahrzeuge in Betrieb. Die Elektroflotte der Österreichischen Post ist mit derzeit 2.000 Ein- und Zweispurern bereits die größte des Landes. Das 2000. Fahrzeug wurde vor kurzem in Graz in Betrieb genommen.

„In der Stadt der kurzen Wege wird in Zukunft emissionsfrei zugestellt. Hier setzen wir mit der Post ausschließlich auf sanfte Mobilität, also E-Fahrzeuge, statt Diesel-Transporter“, sagt der Grazer Bürgermeister, Siegfried Nagl. In der steirischen Hauptstadt werden erstmals Transporter von MAN mit einem Ladevolumen von zehn Kubikmetern verwendet.