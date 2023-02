„LG Electronics Deutschland hat die Entscheidung getroffen, die Teilnahme als Aussteller auf der Energiesparmesse Wels 2020 wegen Gesundheits- und Sicherheitsbedenken zu stornieren“, hieß es in einer Aussendung des Herstellers. Das Risiko durch die zunehmende Ausbreitung der Coronavirus -Krise und die Bedenken seitens internationaler Sicherheitsräte und Regierungsverantwortlichen seien zu groß.

„Angst essen Messen auf“, könnte man frei nach Regisseur Rainer Werner Fassbender formulieren. Der Mobile World Congress sollte etwa eben jetzt in Barcelona stattfinden, hätten ihm die Absagen großer Konzerne wie LG und Sony nicht vorzeitig das Genick gebrochen. Die Euroshop in Düsseldorf ließ LG ebenfalls aus. Auch der Montag dieser Woche, an dem die light + building nach langen Diskussionen schließlich auf einen unbestimmten September-Termin verschoben wurde, begann mit einem Rückzug: dem von Signify von der Frankfurter Messe.