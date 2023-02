Gerade an diesen Messeteilnehmern hätte es in Frankfurt aber wohl am allermeisten gefehlt. Zumindest aus österreichischer Sicht darf man dies getrost annehmen. Offiziell wollte das zwar kaum jemand bestätigen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Vertreter des heimischen Großhandels auf der light + building eher die Ausnahme als die Regel gewesen wären. Das Ausbleiben ihrer wichtigsten Kundengruppe wiederum führte wiederum dazu, dass auch die Österreich-Crews diverser Lieferanten die Messe zu schwänzen beabsichtigten.

Bis zuletzt sah es daher danach aus, dass die light + building in Zeiten von Covid-19 zur Messe der leeren Gänge, aber vollen Hallen werden könnte. Im Gegensatz zum Mobile World Congress in Barcelona, der zuletzt abgesagt werden musste, hielten die Aussteller ihrer Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik nämlich die Stange. Dass der Kabelhersteller Prysmian und der italienische Leuchtenhersteller Fabbian ihr Fernbleiben angekündigt hatten, war da eher als Hintergrundrauschen vernehmbar.