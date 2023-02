Kreutzer: "2020 lag der Durchschnittspreis bei 400 Euro pro Kilowatt peak – ein Wert, der in den kommenden Jahren weiter hinuntergehen wird." Zum Vergleich: 2012/13 lag der Preis zwischen 600 und 700 Euro und blieb dann für Jahre relativ stabil. 2015 waren es immer noch rund 600 Euro. Seitdem sinkt der Preis, obwohl vor einigen Jahren Antidumping-Zölle eingeführt wurden.

Und welche Entwicklung ist für 2021 am Photovoltaik-Markt zu erwarten? "Wir gehen in jedem Jahr von zumindest 10-prozentigem Wachstum absatzseitig aus", so der Marktforscher. "Wobei das auch davon abhängt, wie es bei PV-Kraftwerken und Privathaushalten weitergeht. Und natürlich von der Förderpolitik." Kritisch sieht er den laut EAG-Gesetz geplanten Wegfall des Einspeisetarifs bei Kleinanlagen: "Es kann nicht sein, dass ich für eingespeisten Strom deutlich weniger bekomme, als ich für zugekauften Strom bezahle. Das ist ein schlechter Deal!" Wer mehr PV im Neubau und bei der Nachrüstung wolle, müsse bei gesetzlichen Regelungen, Einspeisetarifen und der Bürokratie nachschärfen.

Die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern weicht deutlich voneinander ab. Dies liegt nicht nur an unterschiedlichen Förderregelungen, sondern vor allem daran, dass sich Großprojekte überproportional auswirken. Kreutzer: "In Niederösterreich geht es hinauf und hinunter: 2017 hatten wir 42 Kilowatt peak, 2018 waren es 29 gegenüber 68 im Jahr 2019, und 2020 gehen wir sogar von 100 Kilowatt peak aus. In Oberösterreich wiederum sehen wir eine stetige Steigerung – von 35 auf 49 auf 67 Kilowatt peak. 2020 erwarten wir 70 Kilowatt peak."