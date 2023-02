Wie kann man etwas über Gebäudetechnik lernen und gleichzeitig Wissen erlangen, dem Klimawandel entgegen zu wirken? Zum Beispiel durch Belegung des Bachelor-Studienganges Gebäudetechnik und Gebäudeautomation an der FH Burgenland.

Zu lernen – und zu verbessern – gibt es in diesem Bereich einiges. „40 Prozent des Endenergieverbrauchs in der EU werden durch Gebäude verursacht“, sagt Werner Stutterecker, Leiter des Studienganges. „Es ist vielen nicht bewusst, welch großen Beitrag man als Gebäudetechniker gegen den Klimawandel leisten kann.“ Darum geht es an der FH Burgenland um die energieeffiziente, ökologische und ressourcenschonende Energieversorgung von Gebäuden. Die Absolventen von morgen könnten damit diejenigen sein, die die Gebäude von morgen zum Wohle des Klimas mitgestalten.

Eine zentrale Rolle im Studium spielt das gut ausgestattete gebäudetechnische Labor. In Laborübungen können Studierende Messungen zum Beispiel an der Wärmepumpe oder am Biomassekessel selbst durchführen. Moderne Technologien gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung.