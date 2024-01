Neuerungen gibt es ebenfalls am Stammsitz in Satteins, Vorarlberg, Österreich: Aus Platzgründen haben das Accounting und Marketing ein neues Büro im nahegelegenen Feldkirch bezogen. Zudem ist in Satteins ein weiteres Bürogebäude inklusive Trainingscenter entstanden. Aufgrund der starken Nachfrage wurden die eigenen Produktionskapazitäten für die PV-Unterkonstruktionen in einem neuen Werk in Bulgarien hochgefahren. Die Produktionslinie in Nüziders, Vorarlberg, Österreich, die überwiegend für den Prototypen-Bau eingesetzt wurde, wurde in diesem Zuge aufgelassen.



Vittorio Pignatti-Morano, Vorsitzender von Trilantic Europe, schließt: „Durch unsere Partnerschaft mit Aerocompact sind wir zuversichtlich, dass wir die Unternehmensentwicklung weiter beschleunigen und einen internationalen Champion für Unterkonstruktionen zur Befestigung von Photovoltaik-Modulen schaffen können, während wir gleichzeitig unser Engagement in Investitionen in die Nachhaltigkeit weiterverfolgen.“ Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die entsprechenden Behörden.