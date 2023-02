Aerocompacts patentiertes Befestigungssystem Compactmetal TR bietet eine Lösung, die Sandwichpaneele weder belastet noch beschädigt. Denn die Schiene liegt bei diesem Konzept nicht direkt auf dem Dach auf, sondern wird mit selbstbohrenden Stützschrauben direkt mit der darunterliegenden Pfette verbunden. Weil sich die PV-Unterkonstruktion vollständig darauf abstützt, werden weder Druck- noch Zugkräfte durch Wind oder Schnee in die Sandwichpaneele eingeleitet, was undichte Stellen oder eine Loslösung der Außenschale verhindert. Distanzstücke sorgen dafür, dass der Abstand zwischen der Schiene und dem Dach gleichmäßig eingehalten wird. Dabei ist der Montageaufwand zudem überschaubar. „Wir waren 30 Prozent schneller als erwartet. Das hat uns sehr positiv überrascht“, so Egger.

