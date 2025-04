„De facto herrscht ab Mitte des Jahres wieder der freie Wettbewerb der Banken untereinander“, stellt der Unternehmenschef fest. „Schon jetzt merke ich, dass wir mit den Anfragen kaum mehr zusammenkommen. Die Baukonjunktur zieht merklich an.“ Langfristig sollte eine Hausfinanzierung mit 2,4 bis 2,5 Prozent Kreditzinsen wieder möglich sein.“

Der Etzi-Geschäftsführer nutzte die Krise für eine Großinvestition in eine neue Unternehmenszentrale in Ried im Traunkreis inklusive Roboterfertigung von Ziegelfertigwänden. „In Zeiten von Hochkonjunktur und Facharbeitermangel am Bau ist Produktivität gefragt. Beides steht uns kurz bevor“, so sein optimistischer Ausblick.

Deregulierung und verkürzte Bauverfahren sind eine zentrale Forderung praktisch aller Branchenakteure. „Speziell bei größeren Projekten in Städten sind wir zum Teil bei Verfahrensdauern von zwei bis drei Jahren“, schildert der neue oberösterreichische Landesinnungsmeister Wolfgang Holzhaider.

Immer häufiger käme es auch zur Beeinspruchung von Bauprojekten, die von den Behörden bereits gutgeheißen wurden, durch Nachbarn. „Das kann beträchtliche Verzögerungen von ein, zwei Jahren nach sich ziehen. In einem Fall sind wir sogar schon im dritten Jahr.“

Um dem Missbrauch von Nachbarrechten einen Riegel vorzuschieben, fordert der Funktionär juristische Instrumentarien. „Für das Projekt und das Bauunternehmen entsteht durch einen Einspruch kurz vor Baubeginn ein beträchtlicher Schaden. Es muss möglich sein, das einzufordern.“