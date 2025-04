Die Ergebnisse der Modellierung zeigen: Durch den Wandel zu einer fast vollständig erneuerbaren Energieversorgung - von 40 Prozent auf 97 Prozent erneuerbar - ist zugleich eine massive Reduktion der energiebedingten Treibhausgasemissionen möglich. Diese können dem Szenario zufolge bis zum Jahr 2040 um 96 Prozent reduziert werden. Zugleich wäre das Energiesystem deutlich effizienter als heute: Der Gesamtenergieverbrauch sinkt um 21 Prozent - und dies bei gleichzeitigem Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum. Die Energieimportquote verringert sich von 60 Prozent (2023) auf 10 Prozent (2040).

„Das bedeutet eine deutlich höhere Autonomie in einem sauberen und effizienteren Energiesystem. Der wesentliche Schlüssel für diese Transformation ist die sektorübergreifende Elektrifizierung in Wärme, Mobilität und Industrie, ergänzt durch Biomasse, Umweltwärme sowie erneuerbare Gase und Kraftstoffe“, so Energieexpertin Corina Schwarz, Österreichische Energieagentur. „Mit deutlich weniger Importen bleibt auch sehr viel mehr Wertschöpfung im eigenen Land“, ergänzt Dolna-Gruber. Anstatt jährlich Milliarden für Energieimporte zu zahlen, könne man so in Zukunft die heimische Wirtschaft durch einen wesentlich höheren Eigenversorgungsgrad stärken.