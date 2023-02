Die Website hinter dem QR-Code bietet neben der Notfallmeldung auch diverse Informationen für Bauanfragen oder weiterführende Videos. Zusätzlich können Einsatzkräfte und Anrainer auf der Plattform relevante Sicherheitshinweise und allgemeine Informationen finden. Die hinter dem QR-Code liegende Website wird pro Monat im Schnitt zwischen 100 und 150 Mal aufgerufen. Auch weitere Stromnetzbetreiber wollen ihre Masten mit QR-Codes versehen. „Mich persönlich freut es, dass meine Idee, Strommasten mit QR-Codes zu versehen zu einem neuen Sicherheitsstandard geworden ist, der nicht nur in Österreich, sondern auch in der Schweiz bereits umgesetzt ist und in anderen Teilen Europas gerade in der Umsetzungsphase ist“, so Rakic.