Man muss sich überlegen, wen man mit seiner Werbebotschaft erreichen möchte und was man damit bezweckt. Ohne Zweifel ist man mit Online-Kampagnen flexibler, kann mit relativ geringem Aufwand und Vorlauf große Aufmerksamkeit erzeugen. Allerdings für den Preis, dass die Aufmerksamkeit genauso schnell, wie sie generiert werden konnte, auch wieder weg ist – Reizüberflutung, wohin man schaut. Zudem wurde in Studien festgestellt, dass es mit der Glaubwürdigkeit von Online-Kommunikation nicht weit her ist.

Menschen haben zu etwas, das sie physisch angreifen können, mehr Bezug. Etwas Gedrucktes scheint seriöser zu sein, als flüchtige und schnell änder- oder löschbare Online-Infos. Natürlich hängt die Glaubwürdigkeit und Seriosität auch davon ab, welches Medium für eine Veröffentlichung gewählt wird. Ein Advertorial in einem renommierten Fachmagazin beispielsweise hat mit Sicherheit eine nachhaltigere Wirkung als ein Dreizeiler via Facebook oder ein blinkender Banner, der – wenn er nicht ohnehin durch Ad-Blocker bereits unterdrückt wird – den Betrachter meist nur nervt und eher zum Wegklicken verleitet.

Oft hilft es auch, seine eigenen Gewohnheiten und die der Menschen in seinem näheren Umfeld zu beobachten. Welche Werbeform, welche Art der Kommunikation sprechen mich persönlich an? Wo klicke ich weg und bin genervt? Ein Argument für Online-Marketing ist auch die Messbarkeit. Mittlerweile kann alles gemessen und ausgewertet werden, Klickraten, Öffnungsraten, etc., all das gibt scheinbar Auskunft über den Erfolg oder Misserfolg einer Kampagne.

Hier treffen zwei altbekannte Kontrahenten aufeinander: Controlling und Marketing/Vertrieb. Ich stelle jetzt die ketzerische Frage, was es bringt, genau zu wissen, wie viele Personen beispielsweise einen Newsletter-Beitrag geöffnet haben? Letztlich entscheidend ist doch, wer tatsächlich auch zum Käufer – und nicht bloß zum Leser wird. Und Käufer (Kunden) erreicht man eben über unterschiedliche Kanäle – nicht zu vergessen auch über den persönlichen Kontakt.