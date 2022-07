Es gibt einige Fragen, die sich für jede Art der Kommunikation stellen: Wie weit darf Manipulation gehen, ab wann spricht man von Täuschung? Wer sind die Kommunikationsprofis, die die Werkzeuge dazu in der Hand haben? Wo beginnt Journalismus, sind beispielsweise ein Blogger*innen auch schon ein Journalist*innen? Grundsätzlich ist der Begriff „Manipulation“ wertfrei zu sehen. Im Idealfall wird jemand zu seinen Gunsten „manipuliert“. Win-Win sollte ohnehin das Ziel jeder Kommunikation sein. Im Grunde geht es darum, die eigenen Interessen oder die des Auftraggebers zu vertreten und kundzutun, was der andere davon hat, wenn er ein Produkt kauft, eine Dienstleistung in Anspruch nimmt oder auch eine Partei wählt. Es geht also immer um Informationsübermittlung, die von Journalist*innen, Werbenden und PR-Leuten allerdings unterschiedlich gehandhabt wird.



Journalist*innen sind per Definition zur Darstellung der Realität verpflichtet. Der Ehrenkodex für die österreichische Presse gibt Regeln für die Arbeit von Journalist*innen vor, deren Einhaltung vom Presserat überwacht wird. Werbende haben es da leichter, denn niemand geht davon aus, dass Werbung ein realistisches Abbild der Wirklichkeit wiedergibt. Der Fokus liegt auf einer stark idealisierten (manipulierten) Realität. Das mag zwar sympathischer sein, aber unglaubwürdig und jeder „riecht „den Braten“ schon von Weitem.



Und PR? Sie soll einerseits das tun, was Werbung macht, nämlich den Auftraggeber und sein Produkt bestmöglich darstellen. Andererseits gibt es da einen Anspruch auf objektive, sachliche Information, die einer möglichst unbeeinflussten Meinungsbildung dienen soll. Beides unter einen Hut zu bringen, ist eine Gratwanderung. Es wäre Heuchelei so zu tun, als hätte man die Objektivität gepachtet und als stünden keinerlei Interessen dahinter. Selbstverständlich möchte der Auftraggeber, dass die Informationen so bei Kund*innen ankommen, dass diese dazu motiviert werden, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu kaufen. Was aber ist daran verwerflich? Wenn genau dieses Produkt oder diese Dienstleistung vom Empfänger der Botschaft benötigt wird und man damit die Kaufentscheidung erleichtert, dann muss sich niemand getäuscht oder manipuliert fühlen.