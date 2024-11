Reisinger bringt über 18 Jahre Branchenerfahrung mit, in denen er eine Vielzahl an namhaften Rechenzentrums- und Stromversorgungs-Projekten bei EPS geplant und realisiert hat. Nach seiner Lehre in Linz als Elektromechaniker und Maschinenbautechniker wechselte er nach Niederösterreich zu EPS Electric Power Systems und wurde 2006 als erster Vertriebsmitarbeiter eingestellt. Nach zehn Jahren wurde er Vertriebsleiter und vertritt seit 2021 gemeinsam mit Jürgen Grubmüller (Technischer Leiter) als Prokurist das Unternehmen.



Mit seinem wirtschaftlichen Know-how und seiner langjährigen Branchenerfahrung ergänze Reisinger die Geschäftsführung ideal, äußert sich auch Gutleder zur Neubestellung. Reisinger sieht seiner neuen Rolle mit Spannung entgegen: „Nach fast 19 Jahren bei EPS, freue ich mich, nun als Geschäftsführer die Erfolgsgeschichte fortzusetzen und aktiv mitzugestalten."