Im Dialog mit den Kund*innen

Kund*innendialog bedeutet für Unternehmen zeitlichen und vor allem finanziellen Aufwand. Je individueller der Dialog gestaltet ist, desto besser sind die vorhandenen Ressourcen eingesetzt. Je intensiver die Individualisierung ausfällt, desto zielgerichteter ist die Interaktion und desto höher der Gewinn aller Beteiligten. Fixe Kund*innensegmente und generalisierte Kategorisierungen wandern somit mehr und mehr in den Hintergrund, die Betrachtung des Individuums und seiner individuellen und situativen Bedürfnisse steht im Fokus.



Die fortschreitende Digitalisierung ermöglicht es den Menschen, sich ihre Welt selbst zu gestalten. Heute besitzt fast jeder ein Smartphone und nutzt ganz selbstverständlich das mobile und stationäre Internet. Kund*innen können rund um die Uhr auf Nachrichten zugreifen, ihre Lieblingsmusik hören, ihren Wocheneinkauf tätigen, Unterhaltungsangebote nutzen, Versicherungen abschließen oder ein Bankkonto eröffnen. Die Kund*innen von heute und morgen sind also zunehmend an eine immer größere Flexibilität von Angeboten und Services gewöhnt und setzen diese bei allen Einkäufen voraus.



Dieses Bedürfnis nach Flexibilität schlägt sich auch im Kommunikationsverhalten der Kund*innen nieder. Spätestens ab 2025 werden Kund*innen erwarten, über jeden gewünschten Kanal mit einem Unternehmen in Dialog treten zu können – egal ob über Apps, Bots, Emails oder vor Ort. Dabei legen sich Kund*innen nicht auf einen fixen Kommunikationskanal fest, sondern nutzen den Kanal, der am ehesten ihren momentanen Bedürfnissen entspricht. Abhängig ist ihre Entscheidung von ihrer Umgebung, ihren Gewohnheiten und ihrem Gemütszustand. Auch ihr Wille, selbst aktiv zu werden und ihre Bereitschaft, Daten freizugeben, beeinflussen diese Entscheidung.

Wer also in drei Jahren noch ganz vorne mitzuspielen wünscht, sollte die Individualisierung des Dialogs in den Vordergrund aller Aktivitäten rücken. Denn nicht das Produkt oder die Dienstleistung wird dann primär verkaufsentscheidend sein, sondern die Attraktivität des Kund*innendialogs.