Mit Juli gibt es einen Generationenwechsel an der Spitze von Dietzel-Univolt: Peter Steigenberger geht in Pension und übergibt die Geschäftsführung an Johannes Pfeil. Der 52-jährige wechselt damit nach 31 Jahren zum ersten Mal den Arbeitgeber.



Bei der Wieland-Gruppe, Spezialist für Kupfer und Kupferlegierungen, hatte Pfeil sich zuletzt zum Head of Region North-East Europe hochgearbeitet. Zudem führte er Wieland Möllersdorf, eine Tochter von Wieland Austria, die Kupferrohre, Verbindungstechnik und Halbzeug aus Kupfer und Kupferlegierungen produziert.

Die Entscheidung sei keine gegen Wieland, sondern eine für sich und für Dietzel Univolt gewesen, verrät Pfeil im Interview mit Elektrobranche.at. Dietzel sei ein sehr familiäres Unternehmen, das liege ihm. Die operative Geschäftsleitung von Dietzel Univolt umfasst neben Pfeil auch die Prokuristen David Koler (Betriebs- und Einkaufsleitung) und Oliver Ferner-Prantner (Marketing und Verkauf).