Bei der EnergieAllianz Austria (EAA) ist es zu einer Änderung auf Geschäftsführerebene gekommen. Herwig Hauenschild ist mit Jahresbeginn 2023 in die Geschäftsführung der EAA eingetreten. Er folgt in dieser Funktion auf Jörg Sollfelner, der mit Jahresende 2022 – nach sieben Jahren – aus der EAA ausgeschieden ist und mit 1. Jänner die Geschäftsführung einer neu gegründeten Gesellschaft im EVN-Konzern übernommen hat.



Hauenschild (47) ist Jurist und absolvierte ein Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Der gebürtige Niederösterreicher ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern sowie eines Sohnes. Als ausgewiesener Energieexperte ist er seit mehr als elf Jahren in verschiedenen Positionen bei der EAA tätig.



Im Jahr 2011 übernahm Hauenschild die Bereichsleitung Recht und Compliance. Seit 2013 ist er Prokurist sowie ab Jänner 2018 zusätzlich Bereichsleiter Personal und Standortverwaltung. Als Experte in verschiedenen Gebieten des Wirtschaftsrechts, insbesondere des Energierechts, ist er seit 2016 Vorsitzender des Rechtsausschusses des Fachverbands Gas Wärme der Wirtschaftskammer Österreich sowie seit 2019 Vorsitzender des Rechtsausschusses von Oesterreichs Energie.



Als Geschäftsführer der EAA ist Hauenschild nun für die Bereiche Energiehandel, IT, Kundenverrechnung sowie HR, Recht & Compliance verantwortlich. Die beiden Geschäftsführer Thomas Pucharski und Thomas Torda begrüßen die Bestellung und sind überzeugt, mit Herwig Hauenschild als neuem Geschäftsführerkollegen die wirtschaftliche Entwicklung der EAA erfolgreich weiterzuführen zu können.