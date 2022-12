Neuer Vorsitzender für die österreichische Gesellschaft für Mess- Automatisierungs- und Robotertechnik (GMAR): Gerald Steinbauer-Wagner, Professor am Institut für Softwaretechnologie an der Technischen Universität Graz, wurde bei der Generalversammlung der GMAR zum Präsidenten gewählt. Er folgt damit auf Andreas Pichler (Profactor).



Mess-, Automatisierungs- und Robotertechnik sind als Zukunftstechnologien Treiber für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum in Österreich. Robotik, Automatisierung und Sensorik sind das Herzstück vieler Anwendungen wie der modernen Landwirtschaft, zukünftiger Mobilität und Logistik oder der Fabrik der Zukunft. Die GMAR vernetzt als österreichische Plattform Wissenschaft und Forschung sowie Industrie und Anwender*innen in den Bereichen Mess-, Automatisierungs- und Robotertechnik.