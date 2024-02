Thomas Stadlhofer wird ab 1. Juni CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung und folgt damit auf Robert Pfarrwaller, der die Führung seit 2014 innehatte. Pfarrwaller bleibt Vorstandsmitglied des globalen Executive Teams der Rexel-Gruppe sowie Cluster Director für Österreich, die Schweiz, Deutschland und Slowenien. Auch seine Rolle als Bundesgremialobmann des Elektro- und Einrichtungsfachhandels in der WKO führt er fort.

Stadlhofer ist seit 2023 Mitglied des Vorstands der Frauenthal Holding und seit 2018 CEO der in Wien ansässigen Frauenthal Handel Gruppe. Er verfügt daher über umfangreiche Expertise in den Bereichen Sales & Marketing, Einkauf und Logistik, Geschäftstransformation und Digitalisierung. In den letzten Jahren konnte er die Marktführerschaft der Frauenthal Handel Gruppe durch den erfolgreichen Ausbau der Technologiekompetenz und der Großhandelsprozesse festigen. Sein Masterstudium hat er in Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien abgeschlossen.





>> Zu einem Exklusiv-Statement von Robert Pfarrwaller über die Personalie