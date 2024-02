Am 23. Jänner feierte Rexel die Eröffnung seines neuen „Autostore“, einer teilautomatisierten Logistiklösung zur Handhabung von Kleinteilen, im Zentrallager im oberösterreichischen Weißkirchen. Das Hauptzentrallager in Weißkirchen an der Traun bildet seit über 15 Jahren das logistische Rückgrat des Elektrogroßhändlers. Dort laufen die Fäden zusammen, um die bedarfsgerechte Servicierung von rund 16.000 Kund*innen, Unternehmen aus dem Elektrogewerbe, -handel, der Industrie und dem Facility Management in Österreich umzusetzen. Dabei verspricht Rexel 24-Stunden-Lieferung.



