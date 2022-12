Im Frühsommer dieses Jahres kündigte Rexel Austria an, mit der Rexel Expo erstmals eine eigene Leistungsschau in Wels auszurichten – mit dem Bestreben, ein jährlich wiederkehrendes Format zu schaffen, um am Puls der Zeit zu bleiben und Neuerungen aus dem eigenen Haus zu präsentieren (Elektropraxis@Punktum berichtete). Zudem soll die zweitägige Veranstaltung am 25. und 26. Jänner 2023 unter dem Motto „Expertise trifft Chancen“ als Jahresauftakt-Treffen für die Branche dienen. Mittlerweile laufen die Vorbereitungen im Rexel-Team auf Hochtouren und die Expo stößt auf ein positives Echo. Das Ziel, 100 Aussteller zu gewinnen, wurde mit aktuell mehr als 110 Herstellern, zwei Kooperationen und der Teilnahme der e-Marke übertroffen. Rexel rechnet mit mehr als 2.000 Besucher*innen. Auch Schüler*innen und angehende Lehrlinge sind eingeladen.