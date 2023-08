Die Fortschritte bei den unternehmenseigenen Nachhaltigkeitszielen gehen auf das Konto von Dekarbonisierung, Ausbau der Kreislaufwirtschaft und dem Zugang zu sauberer Energien. Letzteres stand in den vergangenen Jahren global gesehen im Mittelpunkt. So rüstete der Konzern im Osten Indiens 565 Schulen mit Photovoltaikanlagen aus und ermöglicht so den Zugang zu sauberen Energien.

Neben sozialen Initiativen hat das Unternehmen aber auch die Entwicklung klimafreundlicher Technologien vorangetrieben. Mit den von Schneider Electric entwickelten IoT-Lösungen konnten Kunden aus Industrie, Immobilien, Rechenzentren und Energieversorgung seit 2018 rund 481 Millionen Tonnen CO 2 einsparen.