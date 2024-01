Sonepar hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Edler Systems GmbH und der Kábel-Ring Kft. unterzeichnet. Die Übernahme soll im Frühjahr 2024 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden. Edler Systems wurde im Jahr 2000 gegründet und hat ihren Sitz in St. Marien, Bezirk Linz. Ihre Tochtergesellschaft Kábel-Ring wurde 2016 in Ungarn gegründet. Die beiden Unternehmen verkaufen Kabel an Industriekunden und Energieversorger auf dem österreichischen und ungarischen Markt.



