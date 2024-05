Ob HTL-Schülerin, Studentin, Lehrling oder Expertin: Beim Role Model-Award mitmachen können Frauen, die beruflich oder im Rahmen ihrer Ausbildung in den Bereichen Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft tätig sind. Einzureichen ist ein inspirierendes Kurzvideo, in dem die eigene Begeisterung für die Technik sowie die Freude an der Ausbildung bzw. am Beruf spürbar ist. Die Einreichfrist läuft bis 25. September 2024.



Das Girls! TECH UP-Role Model 2024 wird durch ein Online-Voting in Kombination mit einer Jury-Bewertung ermittelt. Erstmals ist der Award dieses Jahr mit 1.000 Euro dotiert. Die offizielle Übergabe erfolgt im Rahmen einer exklusiven Abendveranstaltung am 13. November 2024. Der Award wird heuer bereits zum vierten Mal verliehen: Im Jahr 2021 ging er an Raphaela Bortoli, technische Ausbilderin Siemens Österreich, 2022 gewann Nina Greilberger, Lehrling für Elektrotechnik bei der Kärnten Netz, im Vorjahr machte Hüzüme Erkaptan, Project Engineer bei Toyota Material Handling Austria, das Rennen.

Details und Teilnahmebedingungen: www.girlstechup.at