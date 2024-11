Mit Thomas Angerer (53) haben die Wiener Netze ab Jänner 2026 einen neuen Geschäftsführer neben Gerhard Fida und Ilse Hirt. Thomas Maderbacher tritt mit Ende 2025 in den Ruhestand ein. Angerer ist derzeit Geschäftsführer des Facilityunternehmens immOH! und steigt somit innerhalb der Wiener Stadtwerke auf. „Thomas Angerer ist für mich die Idealbesetzung für Österreichs führenden Netzbetreiber. Er vereint inhaltliche Kompetenz mit Leadership und Durchsetzungskraft", freut sich Generaldirektor Peter Weinelt über die Neubesetzung. Als Geschäftsführer der Wiener Netze wird Angerer die Bereiche Betriebswirtschaft, Regulationsmanagement und Infrastrukturmanagement führen.

Angerer studierte industriellen Umweltschutz an der Montanuni Leoben. Seine berufliche Karriere startete er 1998 beim Umweltbundesamt. Zwischen 2002 und 2013 erklomm Angerer bei der Fernwärme Wien die Karriereleiter. Nach seinem Wechsel zu Wien Energie führte ihn sein beruflicher Weg bis 2020 dort in diversen Stationen nach oben. Seit 2020 ist Angerer Geschäftsführer von immOH!, einem Teilunternehmen der Wiener Stadtwerke und eine der größten Servicedienstleisterinnen für Immobilienbetreuung in Österreich. Der gebürtige Leobner ist verheiratet und Familienvater. Angerers Interesse gilt Zukunftsthemen, vor allem in den Bereichen Digitalisierung, Energiewirtschaft und Klimaschutz.

>> Tipp der Redaktion: Alle Personalmeldungen aus der Branche finden Sie gesammelt hier, bleiben Sie auch mit unserem Newsletter immer up to date!