ist neuer Senior Vice President Global Sales bei Tridonic und leitet damit die global aufgestellte Vertriebsorganisation des Unternehmens der Zumtobel Gruppe. Ender tritt damit die Nachfolge vonan, der Tridonic mit Ende September verlassen hat. In seiner neuen Position wird er direkt an Tridonic CEO Hugo Rohner berichten.Ender startete 2007 als Project Engineer bei Tridonic und war von 2011 bis 2018 in verschiedenen Positionen im Tridonic Sales beschäftigt. Danach wechselte er als Senior Director Global Key Accounts zu Zumtobel Lighting und kehrte 2021 zu Tridonic zurück, wo er die Position des Vice President Product Marketing & Communication hielt.