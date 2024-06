Die Zielsetzung des Janitza Energy Forums skizziert Österreich-Niederlassungsleiter Wolfgang Peherstorfer: „Der Tag heute soll das Bewusstsein wecken, dass wir alle etwas unternehmen müssen. Die vielen Begrifflichkeiten, Fakten, Vorgaben und Vereinbarungen auf dem Weg zur CO 2 -Neutralität sind schwer zu überblicken. Mit unserer Veranstaltung wollen wir etwas Übersicht und Klarheit schaffen.“



Janitza selbst hat diesen Weg unter dem Motto „Crack the Carbon Code“ beschritten. Dazu wurde zuerst unter anderem mithilfe der hauseigenen Messtechnik der Status-quo erhoben. „In Summe wurden 29 Kriterien zur Ermittlung der Emissionen abgefragt“, erzählt Vertriebsmanager Gerhard Ruzicka. Darin enthalten: Die Daten von 120 automatisierten Messgeräten, 1.500 Dienstreisen und mehr als 2.600 bezogene Artikel.



Das Ergebnis: 99,5 Prozent aller Emissionen sind Scope 3 zuzurechnen, entstehenden somit in der vorgelagerten Wertschöpfungskette und in den nachgelagerten Prozessen vom Transport zu Kund*innen über den Betrieb der Produkte bis hin zur Entsorgung. Was auch zeigt, wie effizient die Produktion am Standort bereits ist.



Die Bilanzierung konnte binnen sechs Monaten abgeschlossen werden. Um die CO 2 -Bilanz zu verbessern, hat Janitza ein Bündel an Maßnahmen ergriffen. Dazu zählen die Umstellung auf Ökostrom und der Ausbau der PV-Kapazitäten. In Summe wurden so 426 Tonnen Kohlendioxid im Jahr 2023 eingespart. Die nächsten Schritte werden in der Umstellung des Fuhrparks und der Nutzung unvermeidbarer Abwärme bestehen.



