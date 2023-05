Um die Vorteile des Personal Brandings anhand eines Beispiels zu verdeutlichen: Mitarbeiter A stellt fest, dass er aufgrund der allgemeinen Teuerungen mit seinem Gehalt nicht mehr auskommt. Er war immer pünktlich und zuverlässig, hat brav und unauffällig seinen Bürojob erledigt. Nun bittet er den/die Chef*in um eine Gehaltserhöhung mit der Begründung: „Hab immer zuverlässig gearbeitet, alles wurde teurer, ich komme jetzt mit meinem Geld nicht mehr aus.“



Arbeitnehmerin B hat ähnliche finanzielle Probleme. Der große Unterschied allerdings ist, dass sie sich ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst ist und diese auch kommuniziert. Sie bringt sich aktiv ins Unternehmen ein, zeigt Interesse am Mitgestalten und setzt ihr Potenzial und ihre Aktivitäten ins rechte Licht. Als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist sie stets da, wenn andere Hilfe benötigen. Das Erlebte erzählt sie gerne in der Kaffeepause ihren Kolleg*innen, die sich immer fragen, woher sie ihre Energie nimmt. Als sie ihre*n Chef*in um eine Gehaltserhöhung bittet, erwähnt sie zuletzt erfolgreich abgeschlossene Projekte und gibt einen Ausblick darauf, was sie in nächster Zeit anpacken und zum Erfolg führen möchte.



Was meinen Sie: Wer hat die größeren Chancen auf eine Gehaltsanpassung? Ganz sicher jene Mitarbeitenden, die nachvollziehbar großen „Nutzen“ für das Unternehmen bringen und deren klares Profil schnell einzuschätzen lässt, ob sich der finanzielle Mehraufwand lohnt. Sie selbst würden auch nicht in ein Produkt investieren, über das sie nicht viel wissen, von dessen Qualität Sie nicht überzeugt sind oder das bloß den Mindeststandard erfüllt.



Wer also nicht in der Masse untergehen will und es sich und seinem Gegenüber erleichtern möchte, Vertrauen aufzubauen, ist gut beraten, seine eigene Marke zu entwickeln und auch jeden Tag etwas dafür zu tun. Das schafft einen klaren Wettbewerbsvorteil.