Ähnlich wie bei Museen wird auch bei Schlössern viel Wert auf ein ästhetisches Gesamterscheinungsbild gelegt. Dennoch hat die Sicherheit wie in allen Schutzobjekten die oberste Priorität. Dort wo die Fluchtwegleuchten die Wege nicht ausreichend belichten können, wurden weitere Sicherheitsleuchten installiert. Damit so wenig wie möglich von der vorgeschriebenen Technik sichtbar ist, wurden in manchen Räumen die Brandmelder lackiert und Notleuchten in dezenterer Ausführung eingebaut, erläutert Stöcklhuber. „Jeder Kontakt mit der Bausubstanz geschieht in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt“, erklärt er.

Um die ursprüngliche Optik des Jagdschlosses möglichst unverändert und ohne Beeinträchtigung zu erhalten, sind viele Linearmelder im Einsatz, wie beispielsweise im prunkvollen Festsaal. „Somit kann vermieden werden, dass aufwändig gestaltete Stuckdecken oder Deckengemälde durchbohrt werden“, so Stöcklhuber. Der Linearmelder sendet einen Lichtstrahl von einem Ende des Saals zum anderen. Wird dieser Lichtstrahl etwa durch Rauchpartikel getrübt, meldet das System sofort einen Brand.



Weiters verlangte die Umsetzung des automatisierten Brandschutzkonzepts mehr als 10.000 Meter Kabel, die größtenteils über den Dachboden verlegt wurden, sowie den Einbau von brandsicheren Schiebetüren, um das Gebäude in Brandabschnitte zu gliedern. Hinzu kommt der Einsatz von Brandfallsteuerungen in Aufzügen sowie die Installation und Ansteuerung von Rauchabzügen und Fluchtwegleuchten in den Treppenhäusern oder Gängen. „Moderner Brandschutz in historischen Gebäuden ist ein komplexes Thema, das sich nicht nur mit Fachkompetenz bewältigen lässt", so Lang abschließend.