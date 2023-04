Schöpf, Gründer der e.battery systems, verantwortet Entwicklung, Produktion, Einkauf, Vertrieb und Qualitätssicherung. Vorstandskollege Günter Hagspiel übernimmt die Ressorts Finanz, Personal, IT und Compliance. Unterstützt werden die beiden Vorstände von den Prokuristen Christoph Pürmair und Peter Loacker.

Das Interesse an der Finanzierungsrunde sei groß und übertreffe schon in der Startphase die Erwartungen des Unternehmens, wie Hagspiel mitteilt. „Der erfolgreiche Auftakt bestätigt unsere Strategie und sichert das Wachstum in allen Segmenten“, so der Vorstand weiter. Mit dem frischen Kapital will e.battery systems die Kapazitäten in der Produktion, Forschung und Entwicklung erweitern. Noch dieses Jahr soll das High-Tech-Unternehmen mit der Serienproduktion von maßgeschneiderten Batteriesystemen und Energiespeichersystemen (ESS) starten.