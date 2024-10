Die besondere Berücksichtigung eines technisch einwandfreien und normenkonformen Basisschutzes ist von grundlegender Bedeutung. Diese Bestimmung findet sich in vielen Teilen der Vorschrift, aber auch in Herstellerangaben wieder. Beispielhaft seien hier Dosen für den Einbau in Hohlwänden, kurz „Hohlwanddosen“, genannt. Das System der Rohre muss ein in sich geschlossenes System sein und Aderleitungen dürfen nie ungeschützt außerhalb verlegt werden.



Teil 4-42, Seite 8, fordert unter 422.4.1 eine Mindestschutzart von IP 3X. Dies bezieht sich auf Leitungseinführungen und auch auf die Verdrahtung bei Mehrfachdosen. Ebenso geben Dosenhersteller eine Maximalanzahl von Rohren und Leitungen an, die keinesfalls überschritten werden darf, da die Betriebsmittel ansonsten außerhalb der Herstellerspezifikation angewendet werden.



Weitere Beispiele aus der Sachverständigenpraxis sind die Nichteinhaltung von Biegeradien, das Verlegen von Metallrohren und Kabeltassen ohne Kantenschutz, die Nichteinhaltung von Schutzarten aufgrund nicht-sachgemäßer Leitungseinführungen und die falsche Verlegung von DC-Photovoltaik-Leitungen, die ungeschützt die Dachhaut berühren. So heißt es im Teil 7-712:



„Kabel/Leitungen dürfen nicht direkt auf der Dachoberfläche verlegt werden.“ (OVE E 8101, 2019, 712.521.101)

Generell gilt – unabhängig davon, ob eine nach R 11 geforderte quellnahe Trenneinrichtung installiert wurde oder nicht, dass Photovoltaik-DC-Gleichstromleitungen aufgrund der Forderungen der R 11 und der Herstellerangaben immer mechanisch geschützt verlegt werden müssen. Dieser mechanische Schutz ist so auszuwählen, dass er allen am Einsatzort auftretenden Einflüssen (hohe Temperaturschwankungen, UV-Einstrahlung, Tierbisse etc.) dauerhaft standhält. Auch sind im Verteiler „Hinweisschilder“ anzubringen, die auf das Vorhandensein einer PV-Anlage bzw. einer PV-Anlage mit Stromspeicher hinweisen. Das Fehlen dieser Informationen ist als Mangel zu werten.